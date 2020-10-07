Космонавт заявил, что на Марсе уже есть жизнь

Жизнь на Марсе уже есть — ее занесло человечество, отправив туда автоматические станции и роверы. Об этом заявил российский космонавт Олег Артемьев, пишет РИА «Новости».

«Жизнь уже на Марсе есть, и она занесена, скорее всего, нами уже. Потому что вот те марсоходы, роверы, те станции, которые долетали до Марса — как бы мы их ни обрабатывали, как бы мы их ни чистили и как бы они ни проходили карантин — все равно они в каком-нибудь закуточке привезли с собой самые простейшие микроорганизмы», — сказал Артемьев.

Космонавт уточнил, что микроорганизмы наверняка выжили и начали развиваться.

Артемьев выполнил два космических полета на борту МКС в 2014 и 2018 годах, он провел вне пределов Земли 366 суток и выполнил три выхода в открытый космос.

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