В Египте найдено 50 мумий с удаленным мозгом
Бернст Ю.
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Археологи раскопали в египетской Гизе 59 гробниц, которым около 2,5 тыс. лет, пишет The Sun.
В гробницах оказалось 50 мумий с удаленным мозгом. Уточняется, что мозг удаляли с помощью железных крючков через нос.
Захоронения были обнаружены в 16 км к югу от знаменитых пирамид на глубине от 10 до 12 м. Отмечается, что на гробах сохранилась роспись.
Эти гробницы и мумии будут выставлены в Большом Египетском музее.
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