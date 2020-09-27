От AstraZeneca требуют раскрыть правду о побочных эффектах вакцины

От компании AstraZeneca требуют раскрыть диагноз двух добровольцев, у которых были выявлены необычные симптомы. Об этом сообщает CNN.

Эксперт по инфекционным заболеваниям из Университета Пенсильвании Пол Оффит призвал AstraZeneca и Оксфордский университет объяснить, почему они считают, что заболевания не связаны с испытаниями вакцины.

Ранее Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая несколько дней назад приостановила испытания вакцины от коронавируса нового типа, вновь начала разработку.

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