От AstraZeneca требуют раскрыть правду о побочных эффектах вакцины
От компании AstraZeneca требуют раскрыть диагноз двух добровольцев, у которых были выявлены необычные симптомы. Об этом сообщает CNN.
Эксперт по инфекционным заболеваниям из Университета Пенсильвании Пол Оффит призвал AstraZeneca и Оксфордский университет объяснить, почему они считают, что заболевания не связаны с испытаниями вакцины.
Ранее Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая несколько дней назад приостановила испытания вакцины от коронавируса нового типа, вновь начала разработку.
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