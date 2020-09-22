Пуск ракеты «Союз-СТ» со спутником Falcon Eye 2 снова перенесли

Запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 с космодрома Куру перенесли с октября на начало ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Ближайший запуск ракеты-носителя «Союз-СТ» перенесен на 3 ноября», — рассказал он, не уточнив причину переноса.

В Роскосмосе добавили, что «пуск с Куру запланирован на начало ноября по заказу одного из коммерческих партнеров».

Изначально запуск «Союза-СТ» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 должен был состояться 6 марта. Но его перенесли на 16 октября из-за замечаний к разгонному блоку «Фрегат».

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