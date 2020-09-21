Врач развеяла мифы о болезни Альцгеймера

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Светлана Кузнецова назвала заблуждения о болезни Альцгеймера.

В первую очередь она обратила внимание на различие этой болезни с деменцией. Сосудистая деменция развивается на фоне ранее перенесенных заболеваний, таких как инсульт, опухоль головного мозга, болезнь Паркинсона или из-за черепно-мозговой травмы. Кроме того, при деменции присутствует неврологический дефицит.

«При болезни Альцгеймера сначала избирательно страдают когнитивные функции, к ним затем добавляются мнестические расстройства (нарушения функций памяти, интеллектуальных способностей, концентрации внимания), а также нарушения речи», — объяснила доктор в беседе с «АиФ».

Также она призвала не воспринимать проблемы с памятью частью нормального процесса старения организма. По словам специалиста, снижение памяти часто становится первым симптомом болезни Альцгеймера.

Кроме того, невролог опровергла убеждение, что нет ничего страшного, если человек периодически грустит. Кузнецова отмечает, что если человек подвержен депрессивным настроениям, то это может быть «тревожным ранним звоночком опасной патологии». Насторожиться следует, если плохое настроение превалирует над хорошим, отмечается апатия, падает самооценка и угасает интерес к привычным увлечениям.

Несмотря на распространенное мнение, профилактика болезни Альцгеймера существует. Тренировкой когнитивных функций мозга является постоянное изучение нового, высокий уровень образования и эрудиции.

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