Австрийский ученый заявил о разработке «самого рационального» лекарства от COVID

Австрийский иммунолог и генетик Йозеф Пеннингер рассказал, что разрабатывает самое рациональное лекарство от коронавируса, которое не только убивает вирус, но и уменьшает риск долгосрочных последствий. Об этом пишет РИА «Новости».

Ученый отметил, что разрабатывает препарат уже 15 лет на основе исследования первого коронавируса, проводимого с 2002 по 2005 год.

«Мы проводим сейчас фазу II клинических испытаний, она очень важна, потому что мы хотим знать, функционирует ли лекарство. Мы не сокращаем, а проводим абсолютно чистое исследование», — сказал Пеннингер.

Он добавил, что если исследования пройдут хорошо, то лекарство получит регистрацию зимой 2019 года.

«Наш медикамент, во-первых, блокирует вирус — мы можем сократить вирус в тысячи раз. Во-вторых, он обладает ферментативной активностью, которая защищает органы — легкие, сердце, колени. То есть мы включили в лекарство две функции», — подчеркнул уникальность препарата врач.

В мире зарегистрировано свыше 30 млн заболевших коронавирусом, почти 22 млн человек выздоровели, около 950 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже больше миллиона человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат «Спутник V» разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

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