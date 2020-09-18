Роспотребнадзор заявил, что у коронавируса существует 22 устройчивые мутации

Роспотребнадзор заявил о существовании 22 стабильных мутаций коронавируса, две из них являются наиболее устойчивыми. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящее время насчитывается около 22 таких единичных мутаций. Стоит отметить, что эти мутации произошли в январе — марте 2020 год, а позже этих сроков в геноме вируса не выявлены мутации, получившие широкое распространение», — сообщили в ведомстве.

Специалисты ведомства полагают, что в целом у SARS-CoV-2 существуют тысячи мутаций, однако стабильно наследуются только указанные 22.

Также в ведомстве добавили, что «российский вариант» коронавируса в 99% случаев аналогичен аналогичен западно-европейскому, который распространен в странах ЕС, США, Канаде, Бразилии, Мексике и некоторых других странах.

С начала пандемии в мире было зарегистрировано свыше 30 млн заболевших коронавирусом, почти 20 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже больше миллиона человек с COVID-19.

По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.

Препарат «Спутник V» разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

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