В Коста-Рике разрабатывают лекарство от COVID-19 на основе антител лошадей

Специалисты из научно-технического института Коста-Рики разрабатывают препарат против коронавирусной инфекции на основе лошадиных антител. Об этом информирует издание Scientific American.

Отмечается, что во время исследований животным ввели образованные в лабораторных условиях белки SARS-CoV-2. При этом трое из лошадей получили лишь определенную долю белка, другие — комбинацию из четырех белков коронавируса.

После четырех прививок (интервал между каждой из них равнялся двум неделям) у животных зафиксировали необходимый уровень антител.

После этого на фармацевтическом заводе ученые брали кровь лошадей, отделяли плазму от эритроцитов, выделяли антитела из плазмы, очищали их и получали состав, подходящий для испытания на людях.

По словам ведущего исследователя проекта, микробиолога в Институте Клодомиро Пикадо Альберто Алапе Хирона, один флакон с антителами лошадей будет стоить порядка $100, а препараты на основе антител человека — в 10 раз дороже.

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