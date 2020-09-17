NASA подумывает об отправке миссии на Венеру для поиска жизни

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассматривает возможность отправить одну или несколько миссий на Венеру для поиска жизни, пишет Reuters.

Притом одобрить отправку миссий DAVINCI+ и VERITAS на Венеру могут к апрелю 2021 года. Как рассказал астробиолог, старший научный сотрудник Планетологического института в Тусоне (США) Дэвид Гринспун, DAVINCI отличный вариант для проверки наличия жизни на Венеру.

«Чтобы проверить это, нужно отправиться туда (на Венеру.— «Газета.Ru»)и посмотреть, что происходит в атмосфере», — добавил он.

Ранее на Венере было обнаружено вещество фосфин, которое многими учеными называется возможным указателем на существование живых организмов.

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