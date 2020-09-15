Эксперт заявил, что переболевшие COVID-19 не представляют угрозы для окружающих

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что специалисты не располагают данными об опасности контакта с человеком, который переболел коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

«Данных о том, что переболевший коронавирусной инфекцией человек может быть опасен для окружающих, в мировой литературе пока нет. Речь идет не о выделении живого вируса, способного к дальнейшей репликации в другом организме, а о том, что при исследовании методом ПЦР выявляется его генетический материал», — рассказала Пшеничная.

Она пояснила, что выздоровевший человек может сдать положительный тест на COVID-19, однако инфекция в его организме останется нежизнеспособной и не сможет размножаться в другом организме.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 29,5 млн, умерли больше 930 тысяч человек.

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