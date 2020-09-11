Ученые создали определяющую симптомы коронавируса маску
Ученые из Сингапура разработали специальную систему датчиков, которую можно встроить в любую маску, и она будет фиксировать признаки заражения коронавирусом. Об этом сообщает Straits Times.
Изобретение измеряет температуру тела, насыщение крови кислородом, артериальное давление и частоту сердцебиения человека, а затем на основе собранных данных делает вывод о наличии у него COVID-19.
Система состоит из покрытых полимерным материалом сенсоров. Также устройство имеет передатчик сигнала Bluetooth, благодаря чему информацию можно передавать на смартфон.
Отмечается, что маска была изобретена с целью помощи врачам, которые работали в больницах во время пика пандемии коронавируса. Изобретение позволило медработникам удаленно наблюдать за показателями больных COVID-19.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: