Ученые создали определяющую симптомы коронавируса маску

Ученые из Сингапура разработали специальную систему датчиков, которую можно встроить в любую маску, и она будет фиксировать признаки заражения коронавирусом. Об этом сообщает Straits Times.

Изобретение измеряет температуру тела, насыщение крови кислородом, артериальное давление и частоту сердцебиения человека, а затем на основе собранных данных делает вывод о наличии у него COVID-19.

Система состоит из покрытых полимерным материалом сенсоров. Также устройство имеет передатчик сигнала Bluetooth, благодаря чему информацию можно передавать на смартфон.

Отмечается, что маска была изобретена с целью помощи врачам, которые работали в больницах во время пика пандемии коронавируса. Изобретение позволило медработникам удаленно наблюдать за показателями больных COVID-19.

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