Ученые: COVID-19 приводит к перфорации легкого

Каждый сотый пациент с COVID-19 страдает от пневмоторакса, предупреждают специалисты Кембриджского университета. Об этом они рассказали в статье в журнале European Respiratory Journal.

При пневмотораксе в плевральной полости скапливается воздух, попавший туда снаружи или изнутри. Это приводит к росту давления в плевральной полости, спаданию легкого, и, как следствие — проблемам с дыханием. Исследователи обратили внимание, что у больных COVID-19 попадается пневмоторакс, вызванный перфорацией легкого. При этом они не находились на ИВЛ и не относились к группе риска развития пневмоторакса.

Проанализировав известные случаи, исследователи установили, что пневмоторакс наблюдается у 0,91% пациентов с COVID-19 — то есть, почти у каждого сотого. Выжить удавалось 63% таких пациентов, преимущественно молодым. Пневмоторакс встречался у мужчин в три раза чаще, чем у женщин — возможно, это связано с более тяжелым течением COVID-19 у мужчин в целом. Показатели выживаемости у мужчин и женщин не различались.

Причиной перфорации легких исследователи считают кисты, которые при COVID-19 можно наблюдать у пациентов на рентгене. Они призывают врачей более внимательно относиться к состоянию пациентов и при подозрении на пневмоторакс как можно скорее принимать необходимые меры.