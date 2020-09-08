Вакцины от COVID-19 для детей и взрослых будут различаться

Российская вакцина от коронавируса будет представлена в двух категориях — для детей и взрослых, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заведующего отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, профессора Александра Бутенко.

«Вакцины будут двух категорий: для взрослых и для детей. Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная. У детей масса тела меньше, чем у взрослого, поэтому им уменьшат дозировку», — заявил Бутенко.

Специалист отметил, что иммунная система у детей может быть не такой развитой, как у взрослого человека.

По его словам, производством детской вакцины займутся после завершения этапа массового тестирования. Для ее исследования будут задействованы множество людей всех возрастных категорий и гендерных групп.

В августе этого года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

Более подробная информация о вакцине доступна на официальном сайте.

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