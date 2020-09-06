Власти США фиксируют рост исходящей от других стран угрозы для космических систем

Власти Соединенных Штатов решили ужесточить требования к кибербезопасности национальных космических систем, так как считают, что другие страны представляют для них все большую опасность. Об этом сообщает The Verge.

Космические системы и поддерживающая их инфраструктура в США, включая программное обеспечение, «должны разрабатываться и управляться с учетом рисков в области кибербезопасности», говорится в меморандуме Белого дома. В документе отмечается, что операторам космических систем следует разработать защиту от несанкционированного доступа к их важнейшим функциям.

Представитель американской администрации объяснил, что эти меры приняты в свете роста угрозы со стороны других государств. Он добавил, что речь идет о разнообразных угрозах, которые «возникают регулярно, что вызывает опасения».

Сотрудник администрации США также обратил внимание на то, что ранее Пентагон опубликовал доклад, где отмечалась разработка КНР систем, которые предназначены для создания неполадок в работе спутников и осуществления кибератак.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США намерены обсудить с РФ возможность применения в космосе норм киберпространства

— Космические силы США оставили за собой право на наступление