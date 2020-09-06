Многоразовый космический аппарат Китая вернули на Землю

На Землю приземлился многоразовый экспериментальный космический аппарат Китая, который был запущен в пятницу, 4 сентября. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

СМИ уточняет, что космический аппарат провел в космосе два дня. Его приземление состоялось на заданной площадке.

В заявлении отметили, что испытания прошли удачно. Это знаменует прорыв китайских исследователей в области технологий многоразового использования в космической сфере.

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