Многоразовый космический аппарат Китая вернули на Землю
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На Землю приземлился многоразовый экспериментальный космический аппарат Китая, который был запущен в пятницу, 4 сентября. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
СМИ уточняет, что космический аппарат провел в космосе два дня. Его приземление состоялось на заданной площадке.
В заявлении отметили, что испытания прошли удачно. Это знаменует прорыв китайских исследователей в области технологий многоразового использования в космической сфере.
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