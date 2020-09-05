Роскосмос запустит телеканал с названием «Первый космический»
Госкорпорация »Роскосмос» планирует запустить совместно с российских спутниковых вещателей телеканал «Первый космический», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Руководством госкорпорации принято решение совместно с одним из ведущих российских спутниковых вещателей создать телеканал, который получил название «Первый космический», — сказал собеседник агенства.
Отмечается, что тематика канала будет посвящена устройству космоса в целом, а также деятельности корпорации и ее дочерних предприятий. В перспективе работа «Первого космического» должна стать круглосуточной.
По данным источника, Роскосмос находится на завершающей стадии переговоров с вещателем.
В самой корпорации комментировать информацию о запуске канала отказались, пишет агенство.
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