Роскосмос запустит телеканал с названием «Первый космический»

Госкорпорация »Роскосмос» планирует запустить совместно с российских спутниковых вещателей телеканал «Первый космический», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Руководством госкорпорации принято решение совместно с одним из ведущих российских спутниковых вещателей создать телеканал, который получил название «Первый космический», — сказал собеседник агенства.

Отмечается, что тематика канала будет посвящена устройству космоса в целом, а также деятельности корпорации и ее дочерних предприятий. В перспективе работа «Первого космического» должна стать круглосуточной.

По данным источника, Роскосмос находится на завершающей стадии переговоров с вещателем.

В самой корпорации комментировать информацию о запуске канала отказались, пишет агенство.

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