На Землю падает 56-летний спутник NASA

В ближашие выходные на Землю должен упасть старый неработающий спутник NASA. Об этом сообщили в ведомстве. Речь идет о запущенном в сентябре 1964 года научном аппарате Orbiting Geophysics Observatory 1 spacecraft (OGO-1), который изучал магнитное поле Земли и его взаимодействие с солнечным ветром.

Спутник собирал данные вплоть до 1969 года и был выведен из эксплуатации в 1971 году, после чего остался на вытянутой двухсуточной орбите вокруг Земли, медленно теряя высоту. Масса аппарата составляет 487 килограмм.

«OGO-1 должен упасть в один из трех своих перигеев, по последним расчетам это произойдет 29 августа в 21.10 по Гринвичу (00.10 мск 30 августа) над Тихим океаном примерно на полпути между Таити и Островами Кука», — говорится в сообщении. По словам специалистов, угрозы населению нет, аппарат должен разрушиться при вхождении в плотные слои атмосферы.