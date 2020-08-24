Исследователь NASA арестован в США по обвинению в связях с Китаем

Занимавшийся исследованиями для NASA сотрудник Техасского университета A&M арестован по обвинению в сокрытии связей с Китаем, сообщает министерство юстиции США.

По данным следствия, 53-летний Чэн Чжэндун возглавлял занимавшуюся проектом для NASA группу ученых Техасского университета A&M, при этом он имел связи с высшими учебными заведениям Китая и как минимум одной китайской компанией. При этом условия гранта запрещали сотрудничество с любыми китайскими структурами.

Американские правоохранительные органы предполагают, что обвиняемый сознательно скрыл свою связь с Китаем, чтобы получить грант и доступ к уникальным ресурсам NASA.