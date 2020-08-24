Археологи нашли в Новгородском кремле музыкальный инструмент XIV века

Археологи обнаружили в Новгородском кремле музыкальный инструмент, варган, которые датируется XIV веком. Об этом сообщается на сайте Новгородского государственного объединенного музея-заповедника.

Отмечается, что новая находка после реставрации поможет исследователям подробнее узнать об особенностях конструкции этих инструментов.

Известно, что в общей сложности во время археологических исследований в Великом Новгороде были найдены 13 средневековых варганов XIII – XVI веков. Некоторые из них были созданы в Западной Европе.

Варган — духовой музыкальный инструмент в виде подковки, который в настоящее время больше известен по якутской традиции, где этот инструмент известен как хомус.

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