Впервые из стволовых клеток получилось вырастить человеческое сердце

Ученым из американского университета штата Мичиган впервые удалось создать в лабораторных условиях миниатюрное человеческое сердце из стволовых клеток. Об этом сообщает портал bioRxiv.

Биологи разработали соответствующий протокол выращивания сердечных органоидов.

Сформировавшийся орган был похож настоящее сердце человеческого эмбриона, регулярно сокращался и имел все основные типы сердечных клеток и его структуры.

Данное открытие будет очень важно в области борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые возникают у детей еще в младенческом возрасте.

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