Медики из Германии сделали открытие о коронавирусе

Медики из Германии обнаружили следы COVID в сердечной мышце у тех, кто уже переболел после заражения вирусом. Исследование опубликовал журнал Oxford Academic.

Отмечается, что изначально пациентам ставили диагноз «миокардит», но позже выяснялось, что до этого они тяжело болели.

«Особенность наших случаев в том, что с помощью биопсии сердечной мышцы вирус обнаруживается, когда сам CoViD-19 уже прошёл или протекает в безвредной форме», — приводятся слова профессора Немецкого центра сердечно-сосудистых исследований Филипа Венцеля.

Ученые подчеркивают, что врачам следует обращать больше внимания на сердечно-сосудистую систему из-за возможных последствий коронавируса.

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