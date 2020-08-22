Клинические испытания вакцины от COVID-19 на основе клеток насекомых начнутся в Китае

В Китае начнутся клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Global Times.

Особенностью рекомбинированной вакцины стало то, что в ее основу легли клетки насекомых.

Как отмечает издание, препарат, который уже был опробован на животных, в том числе обезьянах, был разработан учеными Сычуаньского университета.

Специалисты добавили, что вакцина «до сих пор не вызвала каких-либо очевидных побочных эффектов», хотя ее разработка ведется уже несколько месяцев.

Кроме того, планируется производство препарата в объеме как минимум 100 млн комплектов в год.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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