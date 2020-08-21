Космонавты не нашли утечек воздуха в российских сегментах МКС

Проверка не выявила утечек воздуха в двух российских сегментах МКС. Об этом сообщает Роскосмос, передает РИА «Новости».

«На МКС проводятся плановые работы по определению повышенной утечки атмосферы относительно среднестатистической штатной утечки за сутки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно полученным данным давление в модулях «Рассвет» и «Пирс» остается нормальным, утечек нет.

Российский сегмент МКС состоит из пяти модулей — «Заря», «Звезда», Пирс», «Поиск» и «Рассвет».

Ранее сообщалось, что незначительная утечка воздуха произошла на Международной космической станции, опасности для экипажа нет. По предварительным данным, разгерметизация произошла в американском сегменте. В свою очередь, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщало, что утечка воздуха на МКС пока не представляет опасности для экипажа.

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