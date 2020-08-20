Вакцину от коронавируса запретили для беременных женщин

Прививку от коронавирусной инфекции запрещается делать беременным и кормящим женщинам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

«Противопоказания: беременность и период грудного вскармливания», — указано в документе.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину под названием «Спутник V» для профилактики COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.

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