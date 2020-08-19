В РАН объяснили происхождение снятых российским космонавтом объектов

Неопознанные объекты, запечатленные российским космонавтом Иваном Вагнером с борта МКС, могут быть бликами от искусственного спутника. Такое предположение в беседе с «Газетой.Ru» сделал заместитель директора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков.

«Как вариант объяснения — другой искусственный спутник, который виден как точечный объект. Он дал блики на оптике камеры. В пользу этой версии говорит равное расстояние между изображениями. Вероятно, спутник находился вне поля зрения, и это все – блики от него», — пояснил специалист.

Он добавил, что на камеру могла попасть серия из 58 мини-спутников Starlink компании SpaceX, которые были выведены на орбиту накануне.

«Возможно, это серия спутников с близкими орбитами, которые за столь малое время для наблюдателя на МКС не могут «разлететься» на какое-либо расстояние друг от друга. Но нужно уточнить – когда их запускали и когда были сделаны снимки», — сказал Сачков.

Ранее российский космонавт Иван Вагнер опубликовал в Twitter видеозапись, на которой видны пять объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии. Космонавт передал информацию об объектах руководству «Роскосмоса».

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