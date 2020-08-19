В Роскосмосе МКС назвали дедушкой, которому подарят новый галстук
В Роскосмосе российский модуль «Наука», который 13 лет не запускают на орбиту, назвали новым галстуком, подаренным дедушке — Международной космической станции. Соответствующий комментарий опубликован на странице организации в Twitter.
Модуль должен стартовать на ракете-носителе «Протон-М» с космодрома Байконур в апреле 2021 года. В среду, 19 августа он прибудет на космодром из московского Центра Хруничева.
Международная космическая станция находится на орбите с 1998 года. Страны-партнеры по проекту договорились об эксплуатации станции до 2024 года, предполагается, что срок будет продлен до 2028-2030 годов.
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