Стартовала последняя фаза испытаний китайской вакцины от COVID-19

В Пакистане стартовала последняя фаза испытаний китайской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пакистанского Национального института здравоохранения.

Отмечается, что в Пакистане впервые в истории проходит финальная стадия клинических испытаний какой-либо вакцины.

Испытания проводятся в ряде медицинских учреждений в разных городах страны, в том числе и в крупной столичной больнице The Indus Hospital.

Вакцину разработала китайская компания CanSinoBio и пекинский Институт биотехнологии.

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