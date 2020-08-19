Стартовала последняя фаза испытаний китайской вакцины от COVID-19
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В Пакистане стартовала последняя фаза испытаний китайской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пакистанского Национального института здравоохранения.
Отмечается, что в Пакистане впервые в истории проходит финальная стадия клинических испытаний какой-либо вакцины.
Испытания проводятся в ряде медицинских учреждений в разных городах страны, в том числе и в крупной столичной больнице The Indus Hospital.
Вакцину разработала китайская компания CanSinoBio и пекинский Институт биотехнологии.
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