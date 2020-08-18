Китайская вакцина появится на рынке в декабре за $150
Вакцина от коронавирусной инфекции китайской фармацевтической корпорации Sinopharm («Синофарм») появится на рынке в декабре 2020 года по цене около $150. Об этом сообщает агентство Sina со ссылкой на заявление председателя правления, секретаря партийного комитета корпорации Лю Цзинчжэня.
По его словам, приступить к регистрации вакцины будет возможно после завершения третьей фазы международных клинических испытаний.
Он отметил, что Пекинский исследовательский институт биопрепаратов будет производить до 120 млн инактивированных вакцин в год, производство еще 100 млн возьмет на себя Уханьский институт биопрепаратов.
Цзинчжэнь уточнил, что при введении одной инъекции вакцины антитела вырабатываются у 97% пациентов, в следующий раз — почти до 100%.
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