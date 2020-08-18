В Роскосмосе рассказали о планах по ракете «Союз-2»

В Роскосмосе заявили, что конструкцию головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2» планируется доработать после отклонений, которые были обнаружены во время стыковки грузового корабля «Прогресс МС-15» с Международной космической станцией (МКС) в конце июля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы госкорпорации.

«Комиссия провела работу по изучению причин ряда особенностей функционирования системы «Курс», которая отработала штатно», — сказал собеседник агентства.

По словам представителя компании, «по итогам будет принято решение о внесении ряда незначительных доработок в конструкцию головного обтекателя (ракеты, предназначенной для запуска. — «Газета.Ru») транспортного грузового корабля «Прогресс».

Отмечается, что головной обтекатель сбрасывается на этапе работы второй ступени ракеты «Союз-2.1а». До этого момента он защищает корабль «Прогресс» от скоростного напора при выведении на орбиту.

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