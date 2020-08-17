Ледниковый покров Гренландии растаял до точки невозврата

Ледниковый покров Гренландии в условиях глобального потепления уменьшился до необратимой точки, сообщает CNN со ссылкой на исследование ученых Университета штата Огайо (США).

«Мы довольно быстро теряем снежную массу», — констатировал ученый и профессор университета Ян Ховат.

Согласно данным исследователей, Гренландия теряет более 280 миллиардов метрических тонн тающего льда каждый год. Это, в свою очередь, делает ее крупнейшим источником глобального повышения уровня моря. По словам автора исследования Мишайлы Кинг, в последние годы потеря льда была настолько значительной, что это привело к заметным изменениям в гравитационном поле над Гренландией.

Притом ученые дают неутешительные прогнозы на будущее. Они предполагают, что к концу века уровень моря повысится более чем на 3 фута (почти 1 метр), уничтожив пляжи и прибрежные владения.

Для измерения изменений ледникового покрова Гренландии в исследовании использовались спутниковые данные за четыре десятилетия.

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