Россельхознадзор начал создание вакцины от COVID-19 для кошек

Россельхознадзор совместно с институтом Минобороны создали тест-систему для определения коронавирусной инфекции у людей и животных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта.

По его словам, с помощью тест-системы удалось обнаружить коронавирус у двух кошек в Москве и Тюмени.

Он отметил, что в настоящее время идет работа над созданием вакцины от COVID-19 для животных. Препарат разрабатывает подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») совместно с учеными Научно-исследовательского института микробиологии Минобороны России.

Данкверт добавил, что пока рано говорить о сроках появления вакцины, но первые образцы для широких производственных испытаний могут быть готовы уже к осени.

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