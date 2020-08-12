Трамп поблагодарил Россию за ее вклад в энергетику США

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию и Саудовскую Аравию за вклад в американскую энергетику. Об этом глава Белого дома сказал в интервью телеканалу Fox News.

Американский лидер отметил, что РФ и Cаудовское королевство снизили добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки.

После этого Трамп позвонил лидерам двух стран и выразил им свою признательность. По его словам, таким образом была спасена энергетика США.

Кроме того, президент напомнил, что состояние нефтедобывающей отрасли Соединенных Штатов существенно упало из-за пандемии коронавируса. На данный момент мировые цены на нефть составляют $41 за баррель, а розничные расценки на бензин в США — в среднем $2 за 3,7 л.

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