Знаменитый телескоп Аресибо проломило оборвавшимся тросом

Один из крупнейших в мире радиотелескопов – обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико – оказался выведен из строя из-за обрыва поддерживающего троса. Об этом говорится в сообщении Университета Центральной Флориды. В результате обрыва троса, поддерживающего облучатель антенны, в главном зеркале телескопа диаметром 300 метров образовался провал размером в 30 метров.

Все наблюдения на инструменте прерваны из-за серьезного инцидента, который произошел в понедельник. Причины обрыва троса толщиной восемь сантиметров пока не ясны. Инцидент произошел вскоре после возобновления работы телескопа, прерванной из-за тропического шторма «Исайя». Знаменитый телескоп используется астрономами для отслеживания опасных околоземных астероидов, исследования далекого космоса, для изучения атмосферных явлений.

В сентябре 207 года ураган «Мария» сломал пополам 29-метровую радарную антенну радиотелескопа «Аресибо», ее обломки пробили главное зеркало телескопа, также оказалось повреждено вспомогательное.