В США назвали Рогозина оторвавшимся от реальности

Американский журналист, космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер обратил внимание на последние интервью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назвав некоторые его заявления фантастическими, а самого чиновника – оторвавшимся от реальности.

«Глава российской гражданской космической программы, похоже, все больше отрывается от реальности. В последние месяцы Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса, дал серию интервью, в которых сделал всевозможные громкие обещания о светлом будущем российской космической программы, — пишет Бергер. – К примеру, в интервью, опубликованном сегодня, Рогозин дал фантастическое обещание, что космическая программа его страны имеет технические средства для достижения Марса и высадки на него космонавтов в течение 8-10 лет... Также Рогозин недавно сказал, что Россия готова к многоразовым пускам лучше, чем SpaceX и США, что ракета Falcon 9 от SpaceX «полумногоразовая», а Россия намерена построить ракету 21 века, способную к 100 полетам»

«Технические средства, которые позволят обеспечить гравитационный маневр вокруг Луны, дойти до Марса и даже обеспечить посадку корабля на Марс, у нас будут в течение 8-10 лет», - сказал накануне Рогозин в программе Юрия Костина.

«Реальность состоит в том, что Россия зависит от технологии в космос — надежной, однако устаревшей на десятки лет. И пока Рогозин красиво рассказывает об отправке космонавтов на Луну и Марс и о соревновании со SpaceX в многоразовых ракетах, это больше напоминает бахвальство», — добавил Бергер.