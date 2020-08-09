Врач сравнил опасность нового вируса SFTS и CОVID-19

Доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин заявил, что распространяющийся в Китае вирус SFTS менее опасен, чем микс из коронавируса и гриппа.

«Пока что о новом вирусе мало известно, только то, что у него, в отличие от коронавируса, желудочно-кишечное проявление. Но думается, что наиболее опасно сочетание коронавируса и вируса гриппа», — рассказал он Ura.ru

Врач отметил, что ряд специалистов уже заверили, что вирус SFTS не опасен для России. При этом он добавил, что у научного сообщества еще нет полной картины, чтобы понять, есть ли поводы для беспокойства.

Митрохин уточнил, что в течение недели станет известно больше о вирусе.

Ранее стало известно, что в Китае распространяется тип вируса, который может привести к летальному исходу.

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