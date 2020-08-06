Ученые заподозрили на Марсе наличие пещер длиной в десятки километров

Итальянские ученые из Университетов Падуи и Болоньи предположили наличие на Луне и Марсе гигантских пещер, в которых в будущем могли бы жить поселенцы с Земли. Это так называемые лавовые трубки, формирующиеся потоками лавы при извержениях вулканов, говорится в статье, опубликованной в журнале Earth-Science Reviews. C подробностями статьи ознакомилась «Газета.Ru».

«Мы можем найти лавовые трубки на Земле, но также и под поверхностью Луны и Марса, согласно снимкам высокого разрешения, сделанным межпланетными зондами. Наличие лавовых трубок подразумевалось наблюдением линейных полостей и извилистых цепочек обрушений, с обвалившимися галереями», — пояснил автор исследования Франческо Сауро.

«Мы измерили размеры и изучили морфологию лунных и марсианских обрушенных цепочек, используя цифровые модели рельефа, которые получили из стереоскопических изображений и лазерной альтиметрии с межпланетных зондов. Затем мы сравнили эти данные с топографическими исследованиями аналогичных цепочек на поверхности Земли и данными лазерного сканирования лавовых трубок Лансароте и на Галапагосских островах», — пояснил соавтор Рикардо Поззобон.

На основе сравнений ученые пришли к выводу, что марсианские и лунные трубки могут быть в 100-1000 раз более объемными и длинными, чем встречающиеся на Земле. «Трубки такой ширины могут быть в длину свыше 40 километров, делая Луну превосходной целью для подповерхностных исследований и возможных поселений», — добавил Поззобон.