Трамп заявил, что «оживил» NASA и космонавтику США

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что «оживил» NASA и космонавтику страны, на которые теперь можно положиться.

«НАСА было закрытым и мертвым, до того пока я снова его не запустил. Теперь это самое оживленное место подобного рода на планете…», — написал президент.

Трамп подчеркнул, что смог достичь за первые три с половиной года большего, чем любая администрация.

В 2011 году американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle перестала использоваться, из-за чего девять лет экипажи на МКС доставляли только российские корабли. Сейчас в США для этой цели разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon и Starliner.

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