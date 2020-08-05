Онколог назвал фактор, увеличивающий риск развития рака в 30 раз

Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн назвал факторы, влияющие на развитие рака.

По его словам, не каждый рак вызывается наследственностью. От генетики зависит только 15% случаев развития онкологии.

Врач отметил, что очень часто происходят мутации, связанные с возрастом и образом жизни.

«Доказано, что образ жизни имеет значение. Например, курение в 30 раз увеличивает риск заболевания несколькими локализациями рака. Если сюда добавить алкоголь, то риски развития недуга также дополнительно возрастают», — рассказал Каприн на своей странице в Instagram.

Чтобы помочь организму, нужно отказаться от вредной привычки. Чтобы легкие курильщика «пришли в себя», нужно десять лет.

Кроме того, не следует забывать и про возраст. После 65 лет каждые пять лет на 10% увеличивается число клеточных мутаций, которые иммунитет уже не способен сдерживать. В результате может начаться злокачественный процесс в организме.

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