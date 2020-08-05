В Японии ученые создают вакцину от COVID-19 при помощи червей

В Японии ученые создают вакцину от коронавируса при помощи шелковичных червей, личинки которых выделяют белок, рассказал профессор Университета Кюсю Такахиро Кусакабэ. Об этом пишет РИА «Новости».

«С помощью шелкопряда мы создаем искусственный спайковый протеин, чрезвычайно похожий при этом на белок нового типа коронавируса, но внутри него не содержится вируса, поэтому он безвреден», — сказал профессор.

Отмечается, что вакцину можно будет получить в виде инъекции или съев личинку шелкопряда, что распространено в азиатских странах.

Кусакабэ подчеркнул, что такая вакцина будет дешевле, чем разрабатываемые в других странах.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 18 млн, умерли больше 700 тыс. человек.

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