Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon успешно совершил посадку на воду в Мексиканском заливе, трансляция ведется на сайте NASA.

На борту корабля находятся астронавты Даг Херли и Боб Бенкен.

Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».

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