Crew Dragon успешно совершил посадку на воду
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon успешно совершил посадку на воду в Мексиканском заливе, трансляция ведется на сайте NASA.
На борту корабля находятся астронавты Даг Херли и Боб Бенкен.
Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Корабль Crew Dragon Маска отстыковался от МКС для возвращения на Землю
— Crew Dragon начал схождение с орбиты
— Илон Маск ответил на статью Рогозина о запуске Crew Dragon