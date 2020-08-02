Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon начал схождение с орбиты для возвращения на Землю, сообщает NASA.

На корабле были включены двигатели на торможение, что необходимо для вхождения в атмосферу Земли.

Crew Dragon должен совершить посадку на воду в Мексиканском заливе в 21.48 мск.

Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».

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