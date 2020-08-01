В ОАЭ введена в строй первая в арабских странах АЭС
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В Объединенных Арабских Эмиратах в субботу, 1 августа, ввели в строй первую в арабских странах атомную электростанцию. Об этом информирует Gulf News со ссылкой на вице-президента и премьер-министра страны, шейха эмирата Дубай Мухаммеда бин Рашида аль-Мактума.
Отмечается, что АЭС «Барака» (Barakah) в эмирате Абу-Даби был успешно введен в эксплуатацию.
Специалистам удалось загрузить ядерное топливо, провести испытания и благополучно завершить операции по запуску.
По словам аль-Мактума, ОАЭ намеревается ввести в эксплуатацию четыре АЭС, которые обеспечивали бы четверть всех потребностей страны в электричестве безопасно, надежно и экологично.
По данным издания, подготовительные работы продолжались на АЭС на пять месяцев.
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