В ОАЭ введена в строй первая в арабских странах АЭС

В Объединенных Арабских Эмиратах в субботу, 1 августа, ввели в строй первую в арабских странах атомную электростанцию. Об этом информирует Gulf News со ссылкой на вице-президента и премьер-министра страны, шейха эмирата Дубай Мухаммеда бин Рашида аль-Мактума.

Отмечается, что АЭС «Барака» (Barakah) в эмирате Абу-Даби был успешно введен в эксплуатацию.

Специалистам удалось загрузить ядерное топливо, провести испытания и благополучно завершить операции по запуску.

По словам аль-Мактума, ОАЭ намеревается ввести в эксплуатацию четыре АЭС, которые обеспечивали бы четверть всех потребностей страны в электричестве безопасно, надежно и экологично.

По данным издания, подготовительные работы продолжались на АЭС на пять месяцев.

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