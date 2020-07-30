Запущена ракета-носитель Atlas V с ровером Perseverance для поиска жизни на Марсе
Во Флориде в 7.50 по времени Восточного побережья США (14.50 мск) была запущена в космос ракета-носитель Atlas V с ровером Perseverance, который должен искать следы жизни на Марсе. Прямую трансляцию пуска ведет Nasa.
Ровер Perseverance оснащен семью научными инструментами, в том числе вертолетом, который впервые пролетит над поверхностью другой планеты.
Прибыть на орбиту исследовательский марсоход должен 18 февраля 2021 года.
Аппарат будет собирать образцы грунта с Марса, которые, как предполагают в NASA, прибудут на Землю лишь в 2031 году.
Ракета-носитель Atlas V принадлежит компании United Space Alliance.
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