Эксперт сообщил, что люди с иммунитетом к коронавирусу могут заболеть повторно

Люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19. Об этом заявил заведующий лабораторией в центре «Вектор» Ильназ Иматдинов в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что вряд ли осенью человечество приобретет коллективный иммунитет, и в вакцинации не будет смысла.

«К сожалению, на текущий момент эпидемиологические исследования указывают на обратную ситуацию. Когда люди переболевают в легкой форме, титр антител у них сохраняется несколько месяцев, после чего исчезает», — уточнил Иматдинов.

В связи с этим, по его словам, пока сложно сказать, как вторая волна скажется на этих людях.

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