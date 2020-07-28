Ученые определили самые эффективные маски для защиты от коронавируса

Австралийские ученые сравнили три типа масок и определили их эффективность для защиты от коронавируса нового типа, сообщает ScienceDaily.

В ходе эксперимента сравнивались самодельные однослойная и двухслойная тканевые маски, а также трехслойная хирургическая маска, указано в сообщении.

Ученые установили, что даже однослойная маска снижает риск распространения коронавируса носителем. Однако двухслойная маска оказалась эффективнее, поэтому эксперты советуют при выборе тканевой маски отдавать предпочтение изделиям, состоящим из как минимум двух слоев.

При этом исследование показало, что самой эффективной оказалась трехслойная хирургическая маска.

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