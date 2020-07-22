Илона Маска пригласили в Калугу в музей космонавтики

Основателя SpaceX и Tesla американского предпринимателя Илона Маска пригласили посетить Музей истории космонавтики имени Циолковского в Калуге. Об этом сообщает РИА «Новости».

Директор музея Наталья Абакумова отметила, что предприниматель часто цитирует Константина Циолковского. Она также выразила уверенность в том, что Маск будет заинтересован в посещении музея.

«Калуга - родина космонавтики. Многие известные, знаменитые люди здесь были. Мы ждем в гости всех, кто имеет отношение к космосу и, конечно, Илона Маска тоже ждем. Приглашаем», — сказал пригласивший Маска врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.

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