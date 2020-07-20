Врачи выписали вторую группу добровольцев, прошедших вакцинацию от COVID

В Сеченовском университете выписали вторую группу добровольцев, прошедших вакцинацию от коронавируса, сообщил директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского Университета Вадим Тарасов. Об этом пишет «Интерфакс».

Тарасов отметил, что добровольцы перенесли вакцину хорошо, только у двух наблюдалась головная боль и незначительная температура.

Сейчас специалисты обрабатывают данные, чтобы передать их в Минздрав, где будет принято решение о применении вакцины. Первые итоги подведут в начале осени.

15 июля врачи выписали первую группа добровольцев.

Вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Клинические испытания начались в середине июня в Сеченовском университете и госпитале имени Бурденко Минобороны России. Добровольцами стали мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 лет.

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