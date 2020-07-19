Ученые рассказали о возникновении нового океана

Ученые заявили о возможном появлении в будущем нового океана. Об этом сообщает NBC News.

Исследователи предполагают, что в восточной части Африки через 5-10 миллионов лет образуется тектонический разлом, что приведет к континентальному разлому.

Отмечается, что этот участок континента находится в регионе Афар в Эфиопии, расположенном на стыке трех тектонических плит, которые медленно отделаются друг от друга. В 2005 году в регионе образовалась трещина, длина которой составляет около 56 км.

Ученые объясняют, что это единственное место на Земле, где можно изучить, как континентальный рифт становится океаническим рифтом.

Пока неизвестно, что заставляет континент расколоться. Есть мнение, что явление вызвано нарастающим давлением из-за поднимающейся магмы.

Исследователи наблюдают движение плит с помощью GPS.