Стало известно, что прививка от COVID-19 может потребовать ревакцинации

Вакцинация от коронавируса, возможно, будет происходить раз в несколько лет. Об этом ТАСС сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, это будет происходить также, как и в случае прививок от гриппа.

Ранее сообщалось, что вторая фаза испытаний российской вакцины от COVID-19, разрабатываемой Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет завершена 3 августа.

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