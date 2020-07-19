Стало известно, что прививка от COVID-19 может потребовать ревакцинации
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Вакцинация от коронавируса, возможно, будет происходить раз в несколько лет. Об этом ТАСС сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам Гинцбурга, это будет происходить также, как и в случае прививок от гриппа.
Ранее сообщалось, что вторая фаза испытаний российской вакцины от COVID-19, разрабатываемой Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет завершена 3 августа.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Взлом фармкомпаний: Кремль отверг обвинения Запада
— Виноват COVID-19: прививки от гриппа могут стать обязательными
— Обследуйтесь у иммунолога: кого нельзя вакцинировать от COVID-19