Ученые раскрыли основные механизмы старения и долголетия

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) смогли выяснить, что старение клеток — это программируемый процесс, а не результат накопления вредных веществ в них. Соответствующий доклад опубликован в научном журнале Science.

К такому выводу специалисты пришли после изучения дрожжевых клеток, которые, как оказалось, имеют две разные формы старения: одна стареет из-за деградации ядрышек, другая — из-за поражения митохондрий.

«На основе сделанных выводов были разработаны модели, препятствующие развитию старения», — говорится в сообщении.

Ученые считают, что изменение хроматина и уменьшение митохондрий являются законсервированными процессами, которые приводят к старению клеток.

Тем не менее установить, по какому именно пути будет развиваться старение определенной клетки, экспертам не удалось.

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